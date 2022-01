Fiumicino: Stefania D'Andrea nuovo dirigente del commissariato di Polizia

Cambio al vertice del commissariato di Polizia di Fiumicino città. Stefania D’Andrea è infatti la nuova dirigente chiamata a sostituire Catello Somma trasferito alla guida della struttura dell’Aurelio. La 52enne romana, madre di tre ragazzi, ha assunto il comando da alcuni giorni e si messa subito al lavoro. «Sono felicissima di questo incarico – commenta la neo-responsabile -. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle esigenze dei residenti nel Comune costiero, sotto il profilo dell’ordine pubblico, senza tralasciare un capillare controllo del vasto territorio. Tra le priorità anche la ripresa del “Progetto scuole sicure” e il contrasto alla diffusione delle truffe nei confronti degli anziani con incontri mirati».

D’Andrea è laureata in Giurisprudenza e una volta vinto il concorso da commissario è stata trasferita nella Polizia stradale di Genova. «In una città veramente stupenda ho fatto le prime esperienze – precisa – a stretto contatto con la disponibilità della cittadinanza». Tre anni dopo torna nella Capitale in forza alla Polizia stradale romana e presta servizio sulle arterie che portano nella Città eterna. Per ben 8 anni mette a disposizione la sua esperienza maturata in strada alle Risorse umane del Ministero dell’Interno. «In questa occasione – aggiunge D’Andrea – ho messo in pratica quanto studiato durante gli anni che mi hanno portato alla laurea». Il suo percorso di crescita torna utile ai commissariati di Sant’Ippolito, Porta Pia, Celio e Esquilino dove si fa apprezzare per le sue grosse capacità e sensibilità nei confronti del personale. «Da giovane ho sempre sognato di indossare la divisa della Polizia – conclude la Dirigente – per senso di giustizia che ha caratterizzato il mio modo di vivere e di lealtà nei confronti dello Stato».