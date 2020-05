Estate Romana, le arene del Cinema America "sfidano" il virus: comunque in piazza dal 3 luglio

Le arene del Cinema America “sfidano” il virus e tornano in piazza dal 3 luglio al 30 agosto. Stesso format per le arene di piazza San Cosimato, il parco della Cervelletta e il porto turistico di Ostia, ma è chiaro che le norme di sicurezza per l'emergenza da coronavirus dovranno dettare le nuove regole.Assembramenti in piazza, coperte stese sul prato, file e code ravvicinate per l’autografo con la star di turno saranno un vecchio ricordo. «Ne siamo consapevoli e siamo pronti ad organizzare le proiezioni in sicurezza. Al momento stiamo lavorando per riaprire nel rispetto di tutte le prescrizioni in vigore dall’ultimo decreto