Roma, si torna al cinema? Dal 15 giugno riapre l'Uci Cinemas. In sala, da Sonic a Joker

15 giugno, quella indicata dal decreto governativo per la fine del lockdown per cinema e teatri. Si tratta dell'Uci Cinemas a Porta di Roma. Un rodaggio iniziale per sperimentare la risposta del pubblico. Non solo a Roma, certo, ma anche nelle altri sedi del circuito:

UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (Roma) e UCI Luxe Campi Bisenzio (FI).Nei siti pronti per la riapertura sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includonoper ogni spettacolo e la garanzia di avere delle. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.Cosa si vedrà in sala? Al ritorno in sala, gli spettatori potranno assistere ai grandi film della stagione, come Sonic, Playmobil: The Movie, Pinocchio, Tappo – Cucciolo in un Mare di Guai, Maleficent – Signora del Male, Doctor Strange, Joker, 1917, Tolo Tolo, The Grudge, Dark Water, Richard Jewell, I Miserabili, Odio l’Estate, Fantasy Island, Parasite, Cena con Delitto, Bad Boys for Life, Jumanji: The Next Level e Birds of Pray, nell’attesa dei grandi blockbuster dell’estate: Tenet, Mulan, Wonder Woman 1984 e Spongebob e molto altro ancora.