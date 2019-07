Elder Finnegan Lee, studente della prestigiosa scuola Sacro Cuore di San Francisco e promessa del football

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studente di una prestigiosa scuola cattolica di San Francisco di cui era anche titolare nella squadra di football:, reo confesso dell'assassinio del carabiniere, è cresciuto fino a pochi mesi fa nell'ambiente dell'alta borghesia americana prima di ritrovarsi in carcere a Roma. Si è diplomato alla Sacred Heart Cathedral School che sorge dal 1852 nel centrale quartiere appunto della collina della Cattedrale.Un liceo, con annessa scuola media, creato per educare le future elite statunitensi con una retta di 20 mila dollari l'anno, in linea con gli istituti più qualificati degli Stati Uniti. Appartiene all'Arcidiocesi di San Francisco ed è sostenuta dallae Sorelle della Carità e dai Fratelli Cattolici, associazioni saldamente radicate nella storia della città e degli Usa. Non è facile essere ammessi e sono richieste, come di regola nel mondo scolastico anglosassone, lettere di segnalazione. Interminabile l'elenco degli studenti della Sacro Cuore che hanno poi avuto successo: ci sono anche due sindaci di San Francisco, Joseph Alioto, e Frank Jordan, pure capo della Polizia.Elder Lee Finnegan, un ragazzone ventenne ben piantato, alto un metro e 83 centimetri, se la cavava bene anche nello sport, al punto da diventare titolare nella squadra di footoball fin dal primo anno del liceo, come mostrano le clip (video) pubblicate e rilanciate da sito, fra i più conosciuti nel mondo dello sport con più di 150mila profilio di squadre e giocatori di ogni sport con netta predominanza di quelli più diffusi negli Stati (Football, Basebal, Basket e Hockey).