Cerciello, trovate le impronte di Natale Hjort nel nascondiglio del coltello. Foto di droga e contanti sui telefonini

Ci sono le impronte (palmari e digitali) di Christian Gabriel Natale Hjort, accusato di concorso con Finnegan Lee Elder nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, su uno dei pannelli del controsoffitto della camera dell'albergo dove è trovato il coltello utilizzato da Elder per colpire il carabiniere. Le hanno rilevate i carabinieri del Ris mentre dalle analisi dei cellulari dei due americani spuntano foto di droghe e soldi in contanti.

Carabiniere ucciso a Roma, il collega indagato per "violata consegna": non aveva la pistola d'ordinanza

Secondo gli inquirenti l'individuazione delle impronte di Natale Hjort è un dato importante in quanto l'americano ha sempre negato di avere avuto a che fare con l'arma. La novità, che quindi aggrava la posizione di Natale, è contenuta nella relazione dei carabinieri del Ris depositata in vista dell'udienza del Riesame in programma per lunedì prossimo. Si tratta di una impronta palmare e due impronte papillari. Il pannello era stato prelevato nel corso dell'ultimo sopralluogo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, nell'hotel di Prati dove i due americani alloggiavano, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Lì era stata trovata l'arma, un coltello con una lama da 18 centimetri con cui il vicebrigadiere era stato colpito per undici volte.

Dall'analisi dei cellulari di Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, inoltre, sono emerse decine di foto di sostanze stupefacenti e di denaro in contante. «La quantità di immagini presenti all'interno dell'apparato telefonico - si legge nelle carte - aventi per oggetto effigi riproducenti narcotici e medicinali di vario tipo, è risultata copiosa». Le immagini sono state estrapolate da alcune chat. «In alcune compare Natale che «unitamente alla sua presunta ragazza o talvolta da solo, ostenta il possesso di ingenti somme di denaro che, correlate ad alcuni messaggi estrapolati da whatsapp, potrebbero essere comunque derivanti dai proventi della vendita dei narcotici».



Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA