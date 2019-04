Roma, droga nascosta tra detersivi e saponette sul bancone del mercato rionale: arrestati padre e figlio pusher

La droga, già divisa in dosi e impachettata nel cellophane, era nascosta tra detersivi e saponette profumate. Padre e figlio li preparavano ogni mattina sul bancone del box che gestivano al mercato rionale di Villa Gordiani. Una tattica scoperta stamattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che, una volta intervenuti all'interno del mercato, hanno arrestato il padre 63enne e il figlio 31enne, entrambi romani e già noti alle forze dell'ordine, subito dopo aver venduto due dosi di cocaina.



I Carabinieri in servizio in via della Venezia Giulia hanno riconosciuto dei soggetti noti come assuntori di sostanze stupefacenti e hanno deciso seguirli. Arrivati al banco di casalinghi i militari hanno visto che i «finti clienti» si avvicinavano al bancone e consegnavano le banconote al figlio, mentre il padre cedeva degli involucri. Scattato il blitz i Carabinieri hanno rinvenuto una busta di cellophane, occultata tra i vari prodotti, con all'interno più di mezzo chilo di cocaina diviso in 6 plichi e circa 40 g di hashish. Al termine della perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche 3 bilancini di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove resteranno in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. Dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio.

