«La situazione nel quartiere è tesa già da diverso tempo, da quando le istituzioni hanno messo in campo una serie di interventi per la legalità. Noi, come cittadini, ci troviamo in mezzo al fuoco incrociato della lotta criminale tra clan e gruppi che si contendono le piazze». Tiziana Ronzio, paladina antimafia (sotto scorta dal 2021) e presidente dell'associazione “TorPiùBella”, arriva subito al cuore della spinosa questione della criminalità organizzata che spadroneggia a Tor Bella Monaca.

Dunque l’agguato di sabato sera in via Scozza in cui è rimasto ferito uno dei capo - piazza dello spaccio, ha riacceso solo in parte l’allarme nel quartiere?

«Non è stata una sorpresa, era nell’aria. La mattina ero andata dai miei uomini della scorta, avevo paura. Sentivo che qualcosa sta per accadere».

Cioè?

«Vivo poco distante dal luogo della sparatoria. Nelle ore precedenti ho sentito macchine sgommare, grida, liti. Era chiaro per me che qualcosa stesse per accadere e infatti così è stato. Conosciamo molto bene le dinamiche del quartiere e quello che ormai da tempo sta accadendo».

Si riferisce alla lotta tra clan per la gestione delle piazze dello spaccio e del racket delle case popolari?

«Stiamo affrontando la fase successiva. Come hanno confermato anche inchieste e blitz delle forze dell’ordine ora sono le bande di stranieri, albanesi e africani, che si contendono il malaffare del quartiere: la manovalanza utilizzata fino a dieci anni fa dai clan, ora rivendica un posto di potere. E ribadisco, il clima è teso già da diverso tempo».

Una guerriglia urbana che si combatte a colpi di pistola e minacce. Prima il biglietto recapitato al presidente del VI municipio, Nicola Franco, e ieri i post contro il sindaco Gualtieri: cosa vi aspettate ora?

«L’escalation degli ultimi giorni è il risultato delle tante iniziative e operazioni che stanno via via minando i vecchi equilibri. Le minacce alle istituzioni vanno inquadrate proprio in questo clima e in questa situazione che è in evoluzione. Il quartiere e le piazze dello spaccio sono attenzionate quotidianamente e il cambiamento, anche se lento, è concreto».

Mentre anche all’interno delle organizzazioni criminali è in atto una frattura intestina...

«Esatto. Il nostro obiettivo adesso è mantenere alta la guardia e proseguire con il nostro lavoro. Il quartiere può rinascere solo se offriamo alternative valide, se restiamo presenti e se assicuriamo la crescita delle realtà, anche economiche, locali. Solo in questo modo possiamo davvero far rinascere il nostro quartiere e avere una prospettiva differente per il futuro. I prossimi saranno mesi difficili. Quello che è accaduto nell’ultima settima non è che l’inizio di un’altra guerra che si sta scatenando nel quartiere. Ma noi come residenti e cittadini, non arretriamo. Saremo qui, ancora una volta, a combattere in prima linea».