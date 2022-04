Lazio, bollettino Covid oggi 7 aprile 2022: 7.591 casi (3.624 a Roma) e 15 morti

Covid, il bollettino del Lazio di oggi 7 aprile 2022. «Oggi nel Lazio su 9.392 tamponi molecolari e 42.566 tamponi antigenici per un totale di 51.958 tamponi, si registrano 7.591 nuovi casi positivi (-191), sono 15 i decessi (+6), 1.155 i ricoverati (+3), 76 le terapie intensive (-5) e +5.220 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,6%. I casi a Roma città sono a quota 3.624. L'incidenza e il valore Rt sono in lieve calo». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

APPROFONDIMENTI L'OPINIONE Quarta dose, l'immunologo Mantovani: «La vera sfida... PRIMO MAGGIO Mascherine, resteranno obbligatorie al chiuso? «Governo... ECONOMIA Pasqua, già 25 mila prenotazioni per gli Intercity notte... LO STUDIO Tumore del sangue, con i vaccini anti-Covid la mortalità... SALUTE Omicron, aumentano i morti di Covid: ecco perché

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 1.413 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 1.290 i nuovi casi e 4 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 921 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 484 i nuovi casi e 1 decesso; la Asl Roma 5 registra 608 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 6 sono 764 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 2.111 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 712 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Latina 838 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti 196 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Viterbo sono 365 i nuovi casi e 2 i decessi.