A Guidonia la zona più colpita dal Covid è il Centro, dove ci sono un terzo di tutti casi di positività registrati dall'inizio della pandemia: ben 172 sui 600 totali. Mentre al momento i contagi attivi in tutta la città (dati aggiornati a ieri) sono 480, cioè lo 0,48% di tutta la popolazione. E' arrivata ieri la prima fotografia in numeri, con suddivisione quartiere per quartiere, di come si è diffuso il virus nella terza città del Lazio, più di 100 mila residenti sparsi su un territorio di 80 chilometri quadrati. Un lavoro messo a punto dalla commissione speciale Covid, un organismo bipartisan istituito in Comune su richiesta dell'opposizione con l'obiettivo di valutare e coadiuvare il lavoro svolto dall'amministrazione. Così, dopo mesi di richieste pressanti per ottenere un quadro più dettagliato della situazione, si è arrivati alla prima mappa del contagio zona per zona.

«Il sindaco ha fornito i dati che arrivano dalla Asl spiega il consigliere di maggioranza Maurizio Celani (M5S), che materialmente ha acquisito i numeri e composto il grafico Ovviamente le cifre sono depurate da tutto quello che potrebbe confliggere con la privacy dei positivi. Adesso sappiamo quali sono i quartieri più colpiti per fare tutte le valutazioni del caso». Dal prospetto si scopre che subito dopo il centro città, il virus ha colpito con maggiore frequenza Villanova (96 casi dall'inizio), la circoscrizione più popolosa con circa 20 mila abitanti. Subito dopo Marco Simone (72 casi) che di residenti ne ha circa 16 mila ma dove c'è il più alto tasso di pendolarismo con la Capitale. Seguono Villalba (44), Colleverde (40), Setteville (39), Setteville Nord (30), Collefiorito (21), Laghetto (21), Pichini (19), La Botte (12), Montecelio (12), Albuccione (8), Parco Azzurro (3), Sorgente (2), Colline del Sole (2).

Altri 7 risultano residenti tra Tivoli Terme e Sant'Angelo ma sono conteggiati su Guidonia perché probabilmente risiedono in città. La commissione Covid, presieduta da Arianna Cacioni (Lega), ritiene però che sui numeri si possa fare un ulteriore sforzo. «Questo organismo spiega Mauro De Santis (Polo civico) non nasce solo per tracciare il passato ma soprattutto per affrontare il futuro. Perciò chiediamo che i dati forniti siano il più possibile puntuali: occorre tornare ai bollettini giornalieri (ora sono settimanali) e localizzare meglio, aggiungendo ad esempio le vie dei contagiati. Tanto più perché i sindaci potranno prendere provvedimenti mirati».

