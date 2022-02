Corviale, il presidente Mattarella inaugura il campo dei miracoli: «Nel calciosociale avrei tirato più rigori»

Il presidente Mattarella in visita a Corviale per l'inaugurazione del campo di calcio: «Qui c'è una straordinaria manifestazione di quello che emerge nella società. Ho letto delle scritte splendide, come stare insieme, dialogare con il rispetto reciproco, rimuovendo così quegli effetti negativi che spesso si vedono nel mondo del calcio». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Corviale di Roma.

«Ho saputo che qui al Calciosociale applicate la regola per cui i rigori li tirano i ragazzi più deboli: se fosse stata applicata quando ero ragazzino, questa regola mi avrebbe consentito di tirarne di più». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha così scherzato questa mattina con i ragazzi del «Calciosociale» nel corso di una visita al nuovo campo di Corviale, inaugurato oggi.

«Questo campo dei miracoli - ha aggiunto - è un luogo che esprime speranza fiducia e concreta crescita sociale. Si crea una realtà concreta, è un propellente alla crescita individuale e sociale. Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo. Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Oggi si inaugura non un campo di calcio ma una prospettiva».

Al termine del suo intervento il presidente si è recato al nuovo impianto per assistere alla partita inaugurale.