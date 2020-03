Coronavirus, agente della Questura di Roma positivo al primo test. Un agente della questura di Roma è risultato positivo al primo test per il coronavirus e ora si è in attesa della conferma dal secondo esame effettuato allo Spallanzani. L'agente, secondo quanto si apprende, era assente dal lavoro dal 25 febbraio scorso per sintomi influenzali. Il poliziotto avrebbe contratto il virus in seguito ad una visita ricevuta da un amico proveniente da una delle zone della Lombardia da cui si è diffuso il coronavirus. Il presidio medico di polizia ha già avviato tutti i protocolli sanitari previsti per le verifiche sui colleghi che hanno avuto contatti con l'agente.

Coronavirus, il paziente contagiato di Mira muore in ospedale per emorragia cerebrale: aveva 67 anni

Coronavirus, in Italia oggi 566 nuovi casi: in Corea 586 e in Cina 573





