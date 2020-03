Coronavirus, in Italia oggi 566 nuovi casi: in Corea 586 e in Cina 573

Ormai lo abbiamo capito: fare allarmismi sul Coronavirus è controproducente. Tuttavia non bisogna nascondere la testa sulla sabbia per meglio afferrare il toro per le corna. E i dati ufficiali sulla diffusione del Covid19 in Italia ci dicono che sicuramente quella di oggi è la peggiore giornata da quando l'emergenza è iniziata. Ieri, infatti, i casi di contagio sono aumentati di 566 unità toccando quota 1.694 (fra ricoverati, morti e guariti). L'aumento è del 50,2% in un giorno solo. Per avere un ulteriore termine di confronto ieri in tutta la Cina - dove l'epidemia è in fase fortemente calante - sono stati registrati solo 573 nuovi casi. Ma i cinesi sono 1,4 miliardi. Nella Corea del Sud, invece, che ha una popolazione di 51 milioni di abitanti, di poco inferiore a quella italiana, i casi di Covid19 oggi sono stati 586.

