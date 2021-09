Ciclista trovato morto in strada a Roma, fatale un malore: aveva 42 anni

Venerdì 3 Settembre 2021, 10:47

Un uomo è stato trovato morto in strada a Roma per terra con la sua bici. È accaduto intorno alle 6 in via Frassinoro, in zona Vitinia. Sul posto la polizia locale del Gruppo IX Eur. Dai primi accertamenti dei vigili, sembrerebbe che il ciclista, un cittadino di 42 anni bengalese, sia morto a causa di malore. Chiuso il tratto di strata per i rilievi.

