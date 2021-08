Malore fatale, muore l'ex comandante del vigili del fuoco Maurizio Liberati

Mercoledì 25 Agosto 2021, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 10:28

La città di Ferentino in lutto. Ieri sera é venuto a mancare Maurizio Liberati, 66 anni, ex comandante dei vigili del fuoco di Frosinone e da quattro anni, dopo l’incarico a Latina, responsabile della sicurezza alla Camera dei deputati. Liberati è deceduto all’ospedale “Spaziani” di Frosinone dove era stato ricoverato pochi giorni fa, colto da un malore. La notizia ha lasciato tanto dolore e sconcerto. Tra i primi ad esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia il sindaco di Ferentino e Presidente della Provincia, Antonio Pompeo. I funerali molto probabilmente si terranno giovedì nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Ferentino.

L’ingegnere Liberati aveva ricoperto il ruolo di comandante dei vigili del fuoco di Frosinone fino al 2014, poi il trasferimento a Latina. Attento e costante l’impegno nel Corpo dei vigili del fuoco e tanti gli elogi ricevuti in ogni luogo dove ha svolto la sua attività con grande equilibrio e profondo senso di responsabilità. Da Latina nel 2017 il trasferimento alla Camera dei deputati come responsabile della sicurezza.

Liberati era molto impegnato anche nel sociale, faceva parte della comunità di Sant’Egidio. Tutti lo ricordano come una persona dal cuore grande. Qualche anno fa eta stato colpito da una tragedia per la morte del figlio Davide in un incidente stradale sulla via Casilina a Ferentino.