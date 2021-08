Avellino, morto l'imprenditore Vincenzo Nitti: è stato colto da un malore mentre faceva jogging

Martedì 31 Agosto 2021, 18:55

Tragedia ad Avellino, dove è morto colto da un malore mentre faceva jogging l'imprenditore Vincenzo Nitti. È stato trovato questa mattina in via Cavalieri di Vittorio Veneto, sulla provinciale tra Gesualdo e Fontanarosa. Un probabile infarto lo ha colpito con tale violenza da non lasciargli nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Il corpo esamine è stato rinvenuto da un passante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’obitorio del Moscati.

«Improvvisamente ci è giunta stamattina la notizia dell’improvvisa scomparsa del caro Enzo. Una persona positiva e dinamica che tanto ha dato a Gesualdo nel suo impegno nel sociale e nella sua attività professionale – ha detto il sindaco del comune irpino, Edgardo Pesiri – Questa notizia mi addolora davvero tantissimo. Colgo l’occasione per porgere alla famiglia Nitti le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza in questi momenti di grande sofferenza».