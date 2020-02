Roma, centurione arrestato al Colosseo: aggredisce i vigili per non farsi identificare

Giro di vite sui centurioni davanti al Colosseo. Questa mattina, durante i controlli davanti al Colosseo, una persona intenta a farsi ritrarre vestita da centurione è stata arrestata da una pattuglia della polizia Locale in largo Gaetano Agnesi. L'uomo, un italiano 45 anni, ha cercato di opporsi alle procedure di identificazione provando a colpire gli agenti, ma è stato bloccato e portato presso gli uffici presso di via della Greca, dove è stato denunciato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti si è proceduto anche con una sanzione di 400 euro e applicazione dell'ordine di allontanamento per quanto concerne l'esercizio dell'attività abusiva, come previsto dal regolamento di polizia urbana. Gli agenti hanno inoltre provveduto al sequestro dei capi di abbigliamento.

Ultimo aggiornamento: 17:40

