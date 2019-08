Centurioni e saltafila: undici multati ai Fori imperiali

Centurioni e saltafila, undici persone multate nell'area del Colosseo, Fori Imperiali e Piazza Venezia. I carabinieri del comando Roma Venezia hanno individuato 6 persone, di età compresa tra 26 e 56 anni, all'esterno della fermata metropolitana Colosseo, vestiti da soldati romani, mentre importunavano turisti con richieste di soldi in cambio di foto ricordo. Sono state eseguite sanzioni amministrative di 2.400 euro. Contestualmente, è scattata una sanzione per la violazione di divieto di stazionamento e ordine di allontanamento per 48 ore e la segnalazione al sindaco di Roma, con ulteriore sanzione che va dai 100 ai 300 euro.



I carabinieri hanno sequestrato i capi d'abbigliamento, come previsto dall'ordinanza sindacale, che sancisce il divieto di essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico, in fotografie o filmati, anche senza richiesta di corrispettivo in denaro. Nei confronti di altri 5 soggetti, salta-fila illegali, sono scattate altre sanzioni amministrative di 1800 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA