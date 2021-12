Tre cavalli morti dopo un tamponamento tra auto e furgone, choc sulla via Aurelia

Dramma alle porte di Roma. Tre cavalli sono morti in un tamponamento avvenuto questa mattina su via Aurelia a Roma. Nell'incidente, avvenuto al Km 20+300, sono rimaste coinvolte quattro auto e un furgone. Sul posto intorno alle 7 sono intervenuti i vigili del fuoco, con la Squadra Vvf 26A del distaccamento di Cerveteri. Due conducenti sono stati trasportati dal 118 all'aspedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.

