Roma, scaraventata fuori dall'auto in corsa sul Gra: grave donna di 44 anni

Tragedia, sabato sera, sul Grande raccordo anulare a Roma. Una donna di 44 anni è stata scaraventata fuori dall'auto in corsa ed è ricoverata in prognosi riservata al policlinico di Tor Vergata. La vittima è italiana. A indagare sulla vicenda gli agenti del commissariato della Squadra mobile e del distretto Casilino.

Roma, preso il rapinatore seriale: chiedeva l'orario ai passanti e li minacciava con un coltello

Artena, estorsione aggravata e detenzione di droga: arrestate due persone

I testimoni

Gll agenti hanno raccolto diverse testimonianze: alcuni automobilisti hanno dichiarato di aver visto la vittima ruzzolare sull'asfalto del Gra, nei pressi dell'uscita Aurelia, dopo essere stata scagliata fuori da un'auto in corsa.

I soccorsi

All'arrivo dei soccorritori, le condizioni della donna sono apparse subito gravi per le ferite riportate, soprattutto al bacino. Non appena la donna si riprenderà, gli investigatori cercheranno di parlarle per raccogliere elementi utili alle indagini.