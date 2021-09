Tir si incendia sull'A12 in direzione Civitavecchia: autostrada chiusa, traffico in tilt

Mercoledì 29 Settembre 2021, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 17:52

Fiamme e disagi in autostrada, traffico moltiplicato questo pomeriggio: dalle 16:30 una Squadra Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma con l'ausilio di tre autobotti, sta intervenendo sull'autostrada A12 direzione Civitavecchia per l'incendio di un mezzo pesante che trasportava materiale plastico. Il rogo è divampato al chilometro 47.500 direzione nord nei pressi di Santa Marinella in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l'autostrada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.

Autostrade fa sapere che «sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5°Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Roma ed 1 km verso Civitavecchia». Non ci sono feriti.

«Ai veicoli leggeri e ai mezzi pesanti con peso inferiore a 5 tonnellate diretti verso Roma, dopo l'uscita a Civitavecchia sud, si consiglia di percorrere la Ss1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Santa Severa. Si fa presente che, sulla Ss1 Aurelia, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 5 tonnellate e pertanto si consiglia di uscire allo svincolo di Monteromano, sulla A12 Roma-Tarquinia, percorrere la Ss1 Bis via Aurelia ed immettersi sulla Ss 675 e seguire poi le indicazioni per Viterbo-Vetralla per poi procedere la Ss2 Cassia, verso Roma. Percorso inverso agli utenti diretti verso Civitavecchia», conclude Autostrade.