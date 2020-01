Domani il calendario 2020 “Roma caput sport” con le foto dei lettori in regalo in edicola con Il Messaggero

Un colpo di pagaia dopo l‘altro, ovvero accumulando voti su voti dei lettori, la foto del match di canoa-polo al laghetto dell’Eur è salita in vetta alla classifica del contest del Messaggero che ha raccontato con queste iniziative la bellezza eterna di Roma quando si trasforma in palcoscenico per ospitare piccole e grandi imprese sportive. Ecco allora “Roma Caput Sport”: le 12 foto più votate dai lettori del calendario del 2020 che sarà regalato in edicola domani. Un regalo insieme al giornale. I lettori hanno inviato scatti magici e unici, immagini catturate per vedere con i loro occhi. A colori o in bianco e nero emozione dopo emozione i lettori hanno raccontato la città che fa sport.





Come quelle foto in cui esaltano il gesto del campione o la fatica del podista della domenica, lo sprint dell’asso sui sampietrini o la sorridente fatica di chi si impegna in un “percorso vita” al parco, lo sfrecciare di un bolide elettrico all’Eur o la gara non competitiva di tutta la famiglia che taglia il traguardo davanti al Colosseo, l’eleganza e l’armonia di chi pratica acrobazie con vista sulle cupole di Roma. In uno scatto tenerezza e tenacia. Come l’immagine in cui viene catturata la grinta dei piccoli rugbysti che si tuffano in meta allo stadio dei Marmi o la perseveranza dei runners che corrono sotto al Campidoglio. E poi immagini di canottaggio, handbike, Mtb, Formula E, atletica allo Stadio dei Marmi e rugby “old”. Le foto ricevute sono state votate dai lettori sulla pagina web dedicata al contest.

