Roma, cadavere nel Tevere: forse è il corpo di Luciana Martinelli, scomparsa il 4 aprile

A due passi da Castel Sant’Angelo il corpo di una persona è stato avvistato dai passanti nel Tevere. Sono stati proprio loro a dare l’allarme alle forze dell’ordine. «Sembrava un manichino all'inizio, poi guardando bene non era così». Sul posto, sull’argine del lungotevere dei Fiorentini, all’altezza di Ponte Vittorio, i vigili del fuoco ci hanno messo un po' di tempo per districare il cadavere imbrigliato nella vegetazione fluviale. Il corpo è stato indentificato: donna, 27 anni, italiana, scomparsa da alcuni giorni. Tutti i dati portano a Luciana Martinelli, la giovane insegnante scomparsa il 4 aprile scorso da Pietralata. Famiglia, amici tutti la cercavano da giorni. Le speranze di trovarla viva erano tante, la settimana scorsa un passante aveva trovato la sua auto parcheggiata sul lungotevere flaminio: una Volkswagen Up nera con i sedili rossi, parcheggiata vicino al circolo Canottieri Lazio. Ma oggi forse ogni speranza, è svanita. Sul posto, sommozzatori, agenti della questura e polizia locale.