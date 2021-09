Covid Lazio, il bollettino di oggi 22 settembre: 291 nuovi casi (147 a Roma) e 4 morti

Mercoledì 22 Settembre 2021, 16:32

Covid Lazio, il bollettino di oggi 22 settembre 2021. Su 9.966 tamponi molecolari e 10.190 tamponi antigenici per un totale di 20.156 tamponi, si registrano 291 nuovi casi positivi (-10) e sono -80 in meno rispetto a mercoledì 15 settembre. Sono 4 i decessi (-1), 421 i ricoverati (-13), 51 le terapie intensive (-2) e 533 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 147. In calo decessi, ricoveri e terapie intensive.

APPROFONDIMENTI IL CASO Scuola, caos quarantene a Roma: «Manca il protocollo» IL PROGETTO Vaccini Roma, dosi durante la partita: il nuovo hub è... VITERBO Covid, partita la caccia tra gli studenti viterbesi con i... L'INIZIATIVA Roma, mercoledì 22 e giovedì 23 vaccini allo... IL FOCUS Covid Lazio, Zingretti: «Conseguenze dureranno molto.... CORTE DEI CONTI Lazio, quanto costa la gestione del Covid? Il giudizio della... VIDEO Zingaretti: «È tempo di una sanità nuova....

Vaccini Roma, dosi durante la partita: il nuovo hub è allo stadio Olimpico

Roma, i dati

Nell'Asl Roma 1 sono 35 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Nell'Asl Roma 2 sono 67 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nell'Asl Roma 3 sono 45 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nell'Asl Roma 4 sono 32 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nell'Asl Roma 5 sono 25 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nell' Asl Roma 6 sono 16i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 71 nuovi casi.

Nell'Asl di Frosinone si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nell'Asl di Latina si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nell'Asl di Rieti si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nell' Asl di Viterbo si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.