Blatte e cibi avariati ai clienti: sigilli ad un ristorante vicino San Pietro

Blatte, escrementi, alimenti scaduti: è quello che si sono trovati di fronte gli agenti del Gssu, il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti in un ristorante in zona San Pietro. I controlli sono scattati immediatamente dopo la segnalazione ricevuta da parte di alcuni ragazzi che avevano appena mangiato nel locale.



La pattuglia, raccolte le testimonianze, ha svolto subito per le necessarie verifiche, durante le quali sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie nei vari ambienti e nella cucina: insetti, sporcizia diffusa, alimenti conservati in maniera non idonea o scaduti e presenza di muffe. Richiesto l'intervento della ASL di zona, che ha disposto l'immediata chiusura e sequestro penale dell'attività di ristorazione. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per varie irregolarità, riguardanti l'autorizzazione sanitaria, la licenza, la superficie di somministrazione, l'occupazione di suolo pubblico e le insegne pubblicitarie.

