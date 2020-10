Roma, la banda del buco colpisce al centro commerciale: in fuga con 20mila euro

La banda del buco colpisce in un centro commerciale di via delle Case Rosse a Settecamini (Roma). All’alba un gruppo di banditi è riuscito a tagliare una grata e così si è introdotto nel centro. Poi, i malviventi sono riusciti a fare un foro in un locale adiacente per introdursi in una tabaccheria. In questo modo hanno messo e mani su quasi 20.000 euro, fra contanti ma anche "gratta e vinci". La banda è riuscita a sparire senza lasciare traccia. Del caso si occupa la polizia.

