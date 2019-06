Roma, su Fb augurio di morte alla Raggi. M5S insorge: «E' inciviltà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Trastevere. Grazie Virginia per la tua continua opera di distruzione di Roma. Che tu sia maledetta, attendiamo il tuo decesso». Questo il post pubblicato il 7 giugno sulla pagina Facebook “li sanpietrini nun se toccano” sotto una foto che ritrae una strada con i tradizionali sanpietrini con una striscia di asfalto in mezzo. A commentare il post alcuni consiglieri comunali M5S che insorgono. Annalisa Bernabei, scrive: «I lavori su questa strada sono di competenza municipale» e «sicuramente hanno trattato interventi ai sottoservizi. Il fatto di augurare la morte a qualcuno vi qualifica per quello che siete. Neanche le bestie sarebbero arrivate a tanto! Vi dovete solamente vergognare». Il capogruppo M5s Giuliano Pacetti, aggiunge: «Un esempio di inciviltà lo dimostrate voi con questa post. Attacchi del genere promuovono solo odio e fanno male alla città. Pagina da chiudere!». Nelle informazioni la pagina “li sanpietrini nun se toccano” riporta questa dicitura: «Pagina in difesa dei Sanpietrini di Roma, a tutela della nostra Identità Romana». E ancora altri post: «Bell’esempio di civiltà invece il vostro! Augurare la morte ad una persona...ignoranti, cafoni e turpi. Queste si che ve le meritate», scrive Ilaria. Pronta la risposta di Marcello Salvi: «Ilaria qual è il problema? Quando andavo allo stadio da bambino e un avversario rimaneva a terra tutto lo stadio cantava “devi morire”. Son tradizioni».