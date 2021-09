Artena, contadino di 35 anni si ribalta con il trattore e muore schiacciato

Giovedì 23 Settembre 2021, 12:56

Un giovane agricoltore di 35 anni, Emanuele D., è morto questa mattina mentre lavorava nel campo in via Lo schiavo, nel comune di Artena. L'uomo guidava il trattore quando all'improvviso, per cause ancora da ricostruire, il mezzo si è ribaltato schiacciando il contadino che era alla guida. Lui è morto sul colpo. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Colleferro con la squadra 16 A, sono ancora sul posto per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione del grosso mezzo. Sul posto anche i carabinieri di Artena e il personale del 118. L'uomo è di Artena.