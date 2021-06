Muore a 51 anni schiacciato dal trattore: gestiva una spiaggia per cani a Lido Riccio

È morto all'ospedale di Pescara dove era stato ricoverato in prognosi riservata Roberto Napolione, 51 anni, di Atessa, in provincia di Chieti, l'uomo rimasto schiacciato da un trattore riportando lesioni i gravissime. Il fatto si è verificato questa mattina a Ortona, in località Colle Cavaliere. Napolione, che gestiva una spiaggia per cani a lido Riccio di Ortona, era alla guida del mezzo agricolo con un rimorchio carico di attrezzature da spiaggia e nell'affrontare una discesa in forte pendenza, il mezzo è finito fuori strada e Napolione è rimasto schiacciato dalle ruote. Subito soccorso era stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Ortona.

