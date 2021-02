Acilia, scoperta la casa dello spaccio: cocaina, armi e munizioni. Arrestata una donna

Un chilo di cocaina, una pistola, caricatori e proiettili. E' il bottino trovato dai carabinieri della stazione di Acilia in un appartamento. Una donna di 45 anni è stata arrestata con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detezione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. La perquisizione è scattata èerché i militari avevano notato un insolito via-vai dall'abitazione della donna.

All'interno è stata trovata la droga, il materiale necessario per il taglio della droga, tutto l'occorrente per la suddivisione ed il confezionamento delle dosi e, nascosta in un anfratto, una pistola con matricola abrasa marca Glock calibro 40, perfettamente funzionante e completa di 2 caricatori con 26 proiettili, sulla cui provenienza sono tuttora in corso gli accertamenti. Ma non è finita: in un appartamento vicino, nella disponibilità della donna, i carabinieri hanno trovato circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato: la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

