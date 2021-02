Armi, droga e distintivi della Guardia di Finanza: arrestato pregiudicato 57enne a Ladispoli

I carabinieri della compagnia di Civitavecchia, durante servizio di controllo del territorio hanno perquisito l'abitazione di un 57enne, abitante a Ladispoli con precedenti, avendo fondato motivo che lo stesso detenesse illecitamente un'arma. I militari della stazione carabinieri di Ladispoli hanno fatto irruzione presso l'abitazione dell'uomo e nel corso dell'operazione hanno trovato, nel cassetto del comò, una pistola Beretta calibro 9 con il relativo munizionamento, della quale l'uomo non sapeva giustificarne il possesso.

Sempre durante la perquisizione, estesa anche nel garage di pertinenza dell'abitazione, i militari hanno trovato una paletta, un'uniforme, tre pettorine e due distintivi della Guardia di finanza, anche questi illecitamente detenuti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e sono tuttora in corso gli specifici accertamenti per verificare se l'arma e il restante materiale siano stati utilizzati per la commissione di altri reati. Il 57enne è stato inoltre trovato in possesso di 35 grammi di marijuana.

Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e accompagnato presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito degli stessi servizi è stato denunciato in stato di libertà un 43enne, abitante a Ladispoli con precedenti, poichè, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo denunciato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

