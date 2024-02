Philip Rogosky scomparso da Roma, è un organizzatore cinematografico: la denuncia dei parenti del 56enne

Scomparso a Roma lo scorso lunedì 29 gennaio Philip Rogosky, un uomo di 56 anni e organizzatore cinematografico. I parenti e gli amici hanno esposto denuncia alle forze dell’ordine di Roma capitale e segnalato il dileguamento del 56enne sia con l’associazione Penelope e dalla trasmissione “Chi l’ha visto” in diretta su Rai3.

Secondo la ricostruzione dei familiari e dei carabinieri, l’organizzatore cinematografico è scomparso a Roma, precisamente lunedì 29 gennaio. Racconta la moglie (proprietaria di un negozio di gioielli nella zona Monteverde), che Philip era uscito da casa alle 09:00 di mattino del 29 gennaio, per una passeggiata mattutina in zona ponte Sant’Angelo e non è più tornato. Al momento della scomparsa indossava pantaloni bordeaux, giaccone colore verde e scarpe da camper. Alto 1.80 con i capelli lunghi sempre raccolti con un codino e pizzetto biondo. Si lancia l’appello a tutti i cittadini di Roma, il signore ama frequentare la zona di Ponte Sant’Angelo, zona Prati e il centro di Roma, non guida ma ama andare in bici elettrica, chiunque lo avvistasse può segnalare il tutto al Pronto Penelope al numero +393396514799.

Si teme che, Philip Rogosky possa essersi sentito male ma una prima verifica negli ospedali romani ha avuto esito negativo.

Secondo quanto detto da un suo collega durante la trasmissione di “Chi l’ha visto”, il 29 gennaio (giorno della scomparsa), non doveva lavorare. In più non ha destato sospetti depressivi e né era un consumatore di alcool e droghe.