Domenica 23 Luglio 2023

Il ladro in calzini non è sfuggito alle telecamere di alcuni condomini in via Gregorio Ricci Curbastro a Monteverde nuovo. Dalle foto pubblicate sul portone del palazzo per mettere in allarme anche i residenti di Portuense e Marconi e postato sul gruppo Facebook Monteverde - Roma si vede un uomo con il volto travisato e un cappello effettuare un giro di perlustrazione per le scale dei palazzi, senza scarpe, per non fare rumore e muoversi più indisturbato. Si avvicina alle porte, forse ascolta se all’interno c’è qualcuno, si fa un’idea del tipo di serrature. Il post invita “a prestare massima attenzione”, spiegando con tre foto allegate che “il 17 luglio intorno alle 2.30 di notte il soggetto ritratto nei fotogrammi ha effettuato un giro di perlustrazione per l’intera scala B”. Le immagini di videosorveglianza di alcuni appartamenti si vede chiaramente l’uomo aggirarsi in piena notte per il palazzo. Subito è iniziato il tam tam.

«Ormai sono organizzati e diffusi capillarmente, sta diventando una piaga - commenta Marco Prati - Sempre capaci di entrare, capire dove andare e fare il colpo in breve tempo. Bisogna iniziare a prendere la questione sul serio e fare qualcosa. Sappiamo che queste sono bande specializzate, un traffico criminale ormai senza controllo»; e sotto aggiunge Serena Muntoni: «Purtroppo tra tanti lavori fatti in zona nelle varie palazzine, ci si ritrova spesso col cancello aperto, facciamo attenzione». è andata male purtroppo a Emanuela che di cognome fa Fortuna: «Io appena tornata, con sorpresa, mi hanno ripulito casa in via Balestra».



NUOVO AVVISTAMENTO

La caccia al ladro è partita: «Il 21 luglio, sempre verso le 2:30, probabilmente lo stesso soggetto ha fatto gridare un vicino della scala D in via Giovanni Caselli 39». C’è chi ringrazia, chi scherza per i calzini, chi si chiede se allertare le forze dell’ordine. Per ora nessuno avrebbe presentato denuncia. Il tizio in calzini agisce a notte inoltrata, ma per precauzione si toglie anche le scarpe. Un escamotage originale che inquieta i residenti. Per fortuna il Grande Fratello condominiale si è accorto dell’estraneo in giro per scale e pianerottoli per monitorare le abitazioni. La paura è montata, ora la notte sono tutti più in allerta. Ma almeno l’allarme si è diffuso, le foto sono rimbalzate sui social e ora il ladro con il borsello bianco, i jeans corti, un foulard sul viso e il cappello di marca, dovrà essere ancora più guardingo.



Una piaga, quella dei furti in casa, che ha dei picchi d’estate ma che affligge tutto l’anno la città. Dai ladri acrobati alla banda del sonnifero, a quella dei georgiani mediamente a Roma vengono svaligiati 28 appartamenti. Presi di mira indistintamente anziani soli e personaggi abbienti residenti in villa. A volte i blitz dei ladri sono “indolori” e veloci, altre particolarmente violenti con le vittime malmenate e prese in ostaggio. Una delle ultime tecniche usate per aprire le porte è quella di utilizzare l’acido inserendolo nelle serrature in modo da sciogliere anche li più sicure.