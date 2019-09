Va a trovare l'amico in carcere: bloccato con la droga nei calzini

Va al supercarcere di Lanciano per una visita a un detenuto e viene arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio. Nove grammi di hashish erano occultati nelle scarpe e calzini. Così ieri ai domiciliari, su convalida del gip Massimo Canosa, è finito il romano G.E(20). L’ hashish è stata scoperta nel reparto colloqui, coordinato dal Soprintendente capo Mauro Antonini. Lo stupefacente era destinato a un amico della media sicurezza. Ennesima bella operazione coincidente con i 202 anni di fondazione della Polizia Penitenziaria a cui due assistenti capo non hanno partecipato perché aggrediti, feriti e spediti in ospedale.



