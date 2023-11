Roma, scoperte 70mila api nel muro di un ufficio in via Gregorio VII. L’esperto: «Stagione anomala, insetti molto aggressivi»

L’estate è terminata da diversi mesi, ma api e vespe ancora popolano diversi quartieri della Capitale. L’ultimo alveare era stato rimosso, giorni fa, a Tivoli: gli insetti avevano creato il loro nido in un incavo di una pianta. L’invasione non è però (ancora) terminata. Ieri, un’altra colonia è stata scovata nella parete di uno studio Interior Disegn in via Gregorio VII: 11 favi, ben 70mila api e una grande riserva di miele. «Anomalie che possono verificarsi nel mese di Novembre perché gli imenotteri, in questa stagione, hanno nidificato ovunque», spiega a il “Messaggero”, l’esperto etologo Andrea Lunerti.

La scoperta

L’allarme è scattato qualche giorno fa quando una dipendente di un ufficio si è resa conto di un incessante andirivieni di vespe fuori dall’edificio, al quarto piano, di un palazzo in via Gregorio VII.

La paura iniziale era legata alla possibile presenza di un nido di Orientalis. In realtà, la “sorpresa”, era ben celata dentro le mura del locale: un grande alveare contenente 70mila api e circa 5 chili di miele. «Le Orientalis tentavano di aggredire e catturare le api», osserva l’etologo Lunerti. La colonia giaceva da oltre tre anni vicino all’ingresso di un tubo ed era riuscita a raggiungere l’intercapedine dell’edificio. «Le abbiamo aspirate quasi tutte - prosegue l’esperto - e questa mattina saranno condotte in un’arnia speciale dove potranno così affrontare l’inverno attraverso una sostanza artificiale che le aiuterà a riprodurre il miele».

Calabrone europeo, enorme nido alle porte di Roma: depandance invasa dagli insetti. L'esperto: «30 chiamate al giorno per segnalare le colonie»

Stagione anomala

La scoperta di ieri non è l’unico caso singolare che si è verificato nel corso delle ultime settimane. Dopo lo sciame che ha interrotto la raccolta d’olive nelle campagne di Tivoli, lo scorso 14 ottobre, centomila api erano state rinvenute all’interno di un muro spesso di 50 centimetri, a Nepi. «Hanno compreso l’importanza delle strutture umane: calde, pulite e confortevoli. Nella cavità di un albero - dice Lunerti - possono certamente contaminarsi con parassiti e altri agenti naturali che ostacolano la loro riproduzione. In questo momento è probabile anche trovare intasate le canne fumarie e camini».

Roma, nido di api aggredito da uno sciame di vespe Orientalis. L'allarme dei residenti: «Alveare vicino all'entrata una scuola»

Come dobbiamo comportarci? «Nessuna iniziativa autonoma perché è un momento peraltro in cui nascono le api che vivranno d’inverno: sono molto più robuste e hanno la possibilità di uscire dal loro nido alla ricerca di sostanza utili a nutrire la loro famiglia. È il periodo dei famigerati saccheggi: le colonie forti aggrediscono le deboli e per tali ragioni è necessario fare attenzione a non avvicinarsi al nido. Gli insetti - conclude Lunerti - consapevoli della loro vulnerabilità, potrebbero mostrarsi, quindi, irascibili e assalirci».