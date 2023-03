Roma, Conca d’Oro: sgomberato l’accampamento abusivo di via Val d’Ala occupato da 20 senzatetto

Tendopoli, masserizie, degrado e sporcizia. Era un vero e proprio accampamento quello costruito abusivamente da un gruppo di 20 persone in via Val d’Ala, nel territorio di Roma Montesacro, all’interno del Municipio III.

Diverse aree verdi si erano trasformate in un rifugio per un gruppo di famiglie di nazionalità rumena, assenti al momento dello sgombero avvenuto questa mattina alla presenza degli agenti della Polizia di Stato e Locale insieme al personale di Ama che ha provveduto a rimuovere il materiale e bonificare l’intera area. Secondo gli agenti, saranno installate recinzioni con rete metallica per evitare futuri abusivismi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Sala Operativa Sociale. Nelle scorse settimane l’insediamento abusivo era stato segnalato più volte dai cittadini, irritati e preoccupati per la costante situazione di degrado dell’area: i senzatetto giravano indisturbati tra vetri rotti e topolini. Mentre il parco nelle vicinanze veniva utilizzato come una toilette, in pieno giorno. Il tutto a pochi passi dalle abitazioni, da una scuola elementare e dalla fermata ferroviaria Val d’Ala, prossima all’apertura prevista - secondo quanto confermato da Rfi - per il prossimo Giugno.

"Ringraziamo le forze dell’ordine, la Polizia di Roma Capitale, gli operatori della Sala operativa sociale per la delicata operazione di questa mattina, insieme a loro abbiamo proceduto alla messa in sicurezza dell’area di fronte la stazione ferroviaria di Val D’Ala, per poter procedere ai lavori di riqualificazione nell’ambito della realizzazione della ciclovia delle Valli. Abbiamo preferito operare a fari spenti, come sempre facciamo, affrontando una drammatica situazione di degrado ambientale e al tempo stesso provare ad assicurare solidarietà e accoglienza alle persone senza fissa dimora. Non bisogna mai dimenticare le condizioni che spingono persone a vivere in questi luoghi, né bisogna farle diventare mai oggetto di alcuna speculazione né di polemica politica, come abbiamo purtroppo avuto modo di constatare in queste settimane da parte di taluni. È invece fondamentale che il governo sostenga con risorse aggiuntive gli interventi necessari a garantire concretamente il diritto all’abitare e all’accoglienza”, hanno dichiarato in una nota congiunta il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e l’Assessore all’Ambiente, Matteo Zocchi.

Plauso arriva anche dall’opposizione. “Dopo un anno di sofferenza per l’intero quadrante di via Val D’Ala, oggi, finalmente, con lo sgombero dell’insediamento abusivo, i cittadini vedono una speranza di ridare dignità all’area. A Giugno scorso, un atto di Italia Viva - a mia firma - era stato votato in municipio, all’unanimità, per pulizia straordinaria, messa in sicurezza e decoro all’area adiacente alla stazione. A distanza di quasi un anno, quest’area ha finalmente attenzione e può risorgere”, ha commentato la Consigliera ( Iv), nel Municipio III, Marta Marziali.

“Dopo le segnalazioni fatte dal sottoscritto e dal mio gruppo in questi 15 mesi siamo riusciti ad ottenere questo risultato, soprattutto per i cittadini esasperati per le segnalazioni rimaste inascoltate dall’attuale maggioranza. Ci auguriamo in un intervento di monitoraggio per evitare futuri insediamenti e chiediamo - sul piano della sicurezza - la partecipazione anche dell’opposizione al tavolo operativo per la definizione di nuove strategie, insieme alla Prefettura e al Presidente del Municipio”, ha sottolineato al Messaggero il Capogruppo Fratelli d’Italia (con delega come Vicepresidente alla Commissione Urbanistica, ndr) per il Municipio III, Manuel Bartolomeo.