Controlli a tappeto negli insediamenti a Prima Porta, identificate 88 persone

Controlli a tappeto a Prima Porta, negli insediamenti al civico 113 di via Castelleone. All’interno dell’area, già quotidianamente monitorata dalle pattuglie delle forze dell’ordine, sono state identificate 88 persone, ispezionati 18 veicoli, due dei quali sottoposti a fermo amministrativo poiché sprovvisti di regolare carta di circolazione.



Nel corso dell'operazione è stata denunciata una persona per un illecito edilizio e per l’illegale abbandono di rifiuti in un’area che è stata sequestrata. Il controllo è stato effettuato in maniera congiunta dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, dagli agenti del Commissariato di P.S. di Roma Flaminio Nuovo e dal XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

