Roma, nel Parco Aguzzano piantumati 550 nuovi alberi. Tra i volontari anche la schermitrice Bebe Vio

Una nuova “foresta urbana” è nata nel parco regionale di Aguzzano situato nella periferia nord-est di Roma tra Viale Kant, Via Galbani, Via di Casal de' Pazzi e Via Bartolo Longo, dentro il GRA. Sono stati messi a dimora 550 alberi in una tre giorni intensa, che ha interessato tanti volontari tra cui anche Bebe Vio.

La schermitrice e la community dei Greeners che sposa la causa dell'ambientalismo militante, hanno aderito all’iniziativa realizzata in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove le aziende nello sviluppo di progetti di economia circolare.

L’iniziativa ha coinvolto circa 120 persone nelle attività di messa per tre giorni interi. Dopo quella di Milano così è stata inaugurata la foresta urbana di Roma. Secondo le stime di Rete Clima, gli effetti positivi di questa nuova "forestazione urbana", oltre ad essere la capacità di assorbimento degli alberi è di 154 tonnellate di CO2, l'equivalente dell'anidride carbonica prodotta da 135 voli da Roma a New York. Il progetto è stato approvato dall’Ente Roma Natura, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dal Municipio IV.

Nella giornata inoltre gli esperti di Rete Clima, hanno illustrato le corrette tecniche forestali e hanno spiegato che questa prima fase che ha interessato la piantumazione di 550 alberi, non sarà l’unica ma solo la prima delle successive che porterà a 2mila piantumazione totali nel Parco regionale romano.