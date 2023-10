Ecco la nuova Barbie Bebe Vio, asta su Ebay fino al 21 Ottobre

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) ha annunciato, in occasione della celebrazione del 5° anniversario del Barbie Dream Gap Project e in concomitanza con la Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze, la creazione di 5 bambole in pezzi unici (One-of-a- Kind) dedicate ad altrettante Role Models di fama mondiale. Questa è la prima volta che bambole One-of-a-Kind a loro dedicate, grazie a questa edizione 2023, diventano disponibili per i fan all’interno di un’asta globale, in Italia organizzata su eBay. Le bambole One-of-a-Kind all’asta sono: Bebe Vio (Italia): Atleta Paralimpica e & Attivista per l’Inclusione, Shonda Rhimes (Stati Uniti): pluripremiata scrittrice, produttrice, autrice e CEO di Shondaland, Helene Darroze (Francia): chef di fama mondiale, Katya Echazarreta (Messico): ingegnere elettrico e prima donna di origine messicana a viaggiare nello spazio, Hui Ruoqi (Cina): campionessa di pallavolo. L’asta della bambola di Bebe Vio sarà disponibile fino al 21 ottobre su eBay (https://www.ebay.it/itm/285511085967) e i proventi di questa vendita saranno devoluti all’Associazione di Bebe Vio, art4sport ONLUS, che fornisce protesi e carrozzine sportive a bambini disabili e organizza la Bebe Vio Academy, un luogo inclusivo dove bambini normo e bambini con disabilità possono divertirsi insieme facendo sport. Le altre 4 bambole saranno disponibili in un’asta organizzata da Inspiring Girls su Bidding for Good, offerto da Frontstream, fino al 30 ottobre, con i proventi devoluti a sostegno delle organizzazioni che condividono l'idea di Inspiring Girls International, Fundación Espacial Katya Echazarreta (proventi della bambola Katya Echazarreta). Il Barbie Dream Gap Project intende ispirare un movimento più ampio che plasmi il modo in cui la società percepisce e sostiene l'emancipazione delle ragazze.