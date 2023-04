Roma, il ritorno dei rifiuti al parcheggio “Mercato Insieme” dopo la recente bonifica

Rispuntano i rifiuti abbandonati nel parcheggio del “Mercato Insieme” in viale della Primavera, zona Gardenie. Dopo una chiacchierata con i frequentatori del Mercato e con i passeggeri della Metro C, siamo venuti a conoscenza che l’aerea era stata recentemente bonificata proprio da qualche settimana. E rieccoci di nuovo: spazzatura sparsa sul pavimento, due sacchi contenenti materiale da costruzione, mascherine ovunque e 4 pneumatici. L’area del parcheggio parte dalla superficie di Edilpark.

Roma, il Parco regionale dell'Appia Antica lancia la campagna "PicNic sì - Rifiuti no"

A riguardo, si era recentemente pronunciato il TAR dichiarando che il Comune di Roma potrà entrare in possesso dell’area e trascrivere il relativo atto presso la Conservatoria, per rendere la zona del mercato e quella antistante la sede municipale di via Prenestina 510, una zona Parcometro. Al momento non si sa se attraverso un affidamento diretto o con Bando Pubblico.

Secondo quanto espresso dal municipio di Torre Annunziata/Perlasca sarebbe meglio se fosse affidato ad una associazione di parcheggiatori che controllassero l’area per migliorare la sicurezza e limitare i danni causati dalla movida di piazzale delle Gardenie. Luogo dove purtroppo non mancano le risse e solo per fortuna non hanno avuto esiti gravi.

Intanto chi frequenta l'aerea si lamenta per l'odore della spazzatura mentre alcuni esprimono il timore di ritrovarsi con l'autovettura rovinata da questi ignoti che abbandonano la propria spazzatura nel parcheggio del Mercato Insieme.