Ciclabile Ponte Milvio-Castel Giubileo, terminati i lavori di riqualificazione

Rifacimento di pavimentazione e segnaletica, oltre a sfalcio dell’erba lungo i bordi: questi i principali interventi che hanno interessato la pista ciclopedonale Ponte Milvio-Castel Giubileo (XV Municipio) per un tratto lungo 2,4 chilometri e che si sono conclusi venerdì scorso dopo poco più di tre giorni di lavoro.

“Erano molti anni che non si metteva mano al manto deteriorato, oltretutto erano arrivate da parte dei cittadini tante segnalazioni e richieste di intervento sia a me che al presidente Daniele Torquati – commenta l'Assessore alla Politiche Ambientali del Municipio XV Marcello Ribera che aggiunge – Un ringraziamento va all'Assessore a Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segalini che, insieme all’Ufficio Piste Ciclabili e Verde, è intervenuta tempestivamente per risolvere la questione”.

In programma prossimamente anche attività di cura del verde e manutenzione arredi come panchine, gazebi e coperture: “Siamo soddisfatti che l’opera sia stata realizzata in tempi brevi così come avevamo richiesto ma ora continueremo a lavorare perché ce ne sono tante altre in cantiere sempre con l’obiettivo di migliorare il tratto di pista che riguarda il nostro Municipio”, conclude Ribera che annuncia anche di aver presentato in Campidoglio un bici plan municipale con alcune priorità come la richiesta di prolungamento del Parco Lineare da Trionfale alla stazione Giustiniana e la realizzazione del collegamento tra Castel Giubileo e Labaro.