Terni, porta il cane a passeggio al parco: muore d'infarto

TERNI Era andato a portare il suo cane al parco della Passeggiata, ma per lui non c'è stato ritorno a casa: è morto colpito da infarto. La vittima è un uomo di 54 anni di origini inglesi, domiciliato a Terni, padre di due figlie di 15 e 16 anni che è stato colpito da un malore improvviso questa mattina. Qualcuno lo ha visto cadere a terra e ha chiamato i soccori, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'uomo lavorava alla Fao e come tutte le mattine è andato a fare una passeggiata con il suo cane meticcio di grossa taglia. Dopo il malore, il cane è stato preso in carica dai vigli urbani, che lo hanno portato in un canile della zona, ma pochi minuti dopo si è presentato un familiare che lo ha riportato a casa.