Tornano le bancarelle al mercato settimanale di Narni Scalo

Prove di normalità a Narni. Il mercato del venerdì di Narni Scalo verrà riaperto pure se in forma ridotta, limitato ai soli generi alimentari e con gli spazi adeguatamente “allargati” per il distanziamento sociale. Il mercato “rionale” del Centro Storico, che si tiene a San Girolamo, invece dovrà aspettare il due maggio prossimo per tornare a fare affari. Il sindaco Francesco De Rebotti sta così pilotando una riapertura secondo le regole ed il buon senso dando spazio alle esigenze economiche ma anche ai cittadini che frequentavano assiduamente i due mercati. Gli stessi commercianti stanno comunicando la riapertura i propri clienti tramite internet, cercando di riavviare il giro d’affari interrottosi a marzo.

