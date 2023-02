Giovedì 9 Febbraio 2023, 09:54

Quale sarà il futuro dell’ex mercato di via Salvatore Quasimodo il vecchio mercato rionale dell'Eur (era a due passi dall’ospedale Sant’Eugenio) spostato provvisoriamente nel parcheggio di via Francesco Sapori insieme al vecchio del Laurentino, che non riesce a trovare una collocazione definitiva da anni? Un'area che possa soddisfare tutti: ed è quello chiedono da tempo anche i Comitati di quartiere Eur Ferratella e Laurentino - Fonte Ostiense impegnati in prima linea da troppo. Il IX municipio nell’ultimo periodo sta pensando ad una nuova ricollocazione infatti nell’ultima riunione della Commissione dove oltre ai residenti e ai comitati di quartiere hanno partecipato l’assessore e il vice presidente del municipio Roberto De Novellis è emersa una proposta fatta dal gruppo di lavoro, un’area individuata nel piazzale posto all'incrocio tra Via Corrado Govoni e Via Ignazio Silone (di circa 1.300 mq).

Roma, Mercato dei Fiori: il crollo lo scorso ottobre ma manca ancora una sistemazione definitiva

Una prima proposta che dovrà essere accettata e “partecipata” da tutti i cittadini e che i comitati di quartiere hanno "contestato" proponendo una nuova area ritenuta più idonea e cioè quella superficie "incolta" e libera che si trova a lato di Via Maria Bellonci adiacente al Parco Corizza (comunemente chiamata “Il Tronchetto” per la sua lunghezza). I Comitati hanno sostenuto che lo spostamento in quell’area non ostacolerebbe il traffico stradale (perché il mercato non occuperebbe il manto stradale e neppure il marciapiede), e non si causerebbe disagio perché situato lontano dalle abitazioni e dall’asilo nido e sarebbe gradito ai due quartieri confinanti, perché permetterebbe alle persone anziane, o che non guidano automobili, di recarvisi a piedi. Adesso la palla passa al municipio che nella prossima seduta dovrà esprimersi sulla proposta fatta dai cittadini e dai comitati.