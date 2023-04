Roma, bus Atac a fuoco a Montesacro: i vigili del fuoco domano le fiamme, nessun ferito

Un altro bus Atac a fuoco tra le strade di Roma. Stamattina nei pressi di piazza Sempione (III Municipio), lungo il percorso del 90 express, ha preso fuoco un Citelis 18 metri mentre prestava servizio. Il conducente, fortunatamente, appena si è accorto del fumo sul retro, ha fermato la corsa e fatto evacuare l'autobus ce nel frattempo era stato avvolto dalle fiamme nella parte posteriore. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Il mezzo, in servizio dal 2013, era dotato di un sistema antincendio che evidentemente non è stato sufficiente per soffocare le fiamme.