Roma, vasto incendio a un treno merci al Quadraro: problemi alla viabilità

Una vasto incendio si è sviluppato all'interno di un vagone ferroviario in via dei Quintili, al Quadraro, a Roma. A dare la notizia su Twitter Luce Verde Roma. E' stata riaperta al traffico la via dopo le chiusure temporanee dei tratti Quintili-Filippo Re, Quintili-via Cerere e Quintili-via dei Pisoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Da quanto si apprende, l' incendio è scoppiato poco dopo mezzogiorno, su un vagone di un treno che trasportava componenti per automobili lungo la linea ferroviaria Roma-Formia-Latina.

Nessuna persona è rimasta ferita, e anche le case limitrofe non sono state coinvolte dalle fiamme. Al momento l' incendio è stato domato, ma sono in corso, da parte dei vigili del fuoco, le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Roma, 54enne ucciso in casa al Quadraro con un colpo di pistola al torace