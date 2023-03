Domenica 19 Marzo 2023, 07:31

Grazie ai fondi per le opere del Giubileo appena sbloccati dal governo, la Roma Lido potrà contare su due stazioni in più: Mezzocammino e Giardino di Roma, attese da oltre un ventennio. E sempre con le risorse destinate ai lavori per l'Anno Santo potrà registrare un'accelerazione il cantiere della fermata Acilia Sud: qui saranno costruiti anche un parcheggio di scambio e un ponticello ciclopedonale per collegare l'infrastruttura verso Dragona. Fin qui le novità positive sulla Metromare, al secondo posto nella classifica di Legambiente tra le peggiori linee del Paese.

Sì, perché con soltanto quattro treni a disposizione (e altri due come muletti), anche l'ultima settimana è stata l'ennesima di passione per i pendolari, che la usano con estremi disagi per raggiungere il Centro dal litorale. Mercoledì scorso, a causa di un guasto tecnico all'impianto di segnalamento verificatosi intorno alle 6 del mattino, i treni hanno registrato forti ritardi e cancellazioni fino a ora di pranzo. «Se non bastasse - fa sapere Andrea Castano, uno dei pendolari della linea e blogger con Odisseaquotidiana - negli ultimi giorni la situazione non certo è migliorata. Per alcuni cali di tensione sulla linea, legati ai lavori di manutenzione sull'armamento e sulla rete elettrica, i tempi di attesa sono ritornati in media sulla mezz'ora».

Proprio guardando alla qualità del servizio e al numero di treni in circolazione, Cotral - società della Regione che è subentrata nella gestione dell'infrastruttura ad Atac - ha fatto sapere che è pronta a mettere in esercizio due, se non tre convogli in più da giugno. Al momento oltre due terzi della flotta sono sottoposti a un piano di manutenzione straordinaria, per recuperare il tempo perduto e per poter continuare a circolare.

Durante un sopralluogo organizzato giovedì scorso dalla commissione capitolina Mobilità nei cantieri delle stazioni Acilia Sud e Tor di Valle, Cotral ha annunciato che uno dei treni Caf, che è stato revisionato, ha effettuato una corsa di prova alla presenza dei tecnici dell'Ansfisa, l'autorità per la sicurezza ferroviaria. Se il test sarà validato dall'ente, sarà possibile entro qualche settimana reimmettere in servizio il mezzo e aumentare il numero di corse.



VERSO L'ESTATE

Ma c'è ottimismo anche per tornare a utilizzare i due convogli Ma200, che sono in fase di revisione dallo scorso agosto presso il deposito Graniti. Si spinge per un'accelerazione dell'intervento: in questo modo potrebbero essere anche tre le vetture in più in circolazione sulla linea in vista dell'avvio della stagione balneare. Tenendo conto che due macchine devono restare in deposito come muletti per le sostituzioni in caso di guasto, con sei treni l'attesa media sulla Roma Lido potrebbe scendere sotto i quindici minuti.

Come detto, anche la Metromare beneficerà dei fondi sbloccati dal governo per il secondo pacchetto di opere del Giubileo. Con una decina di milioni sarà sbloccata la progettazioni per le future stazioni di Mezzocammino (zona mal collegata anche dai gli autobus) e Giardino di Roma, rispettivamente nei Municipi IX e X. Mentre ulteriori risorse saranno spese per velocizzare i cantieri sulla fermata Acilia Sud: soprattutto ci sono i finanziamenti per realizzare un parcheggio di scambio annunciato in passato e costruire un ponte ciclopedonale verso Dragona, non ancora inserito nel piano.

Fa sapere Giovanni Zannola, presidente della commissione capitolina Mobilità: «Stiamo monitorando i lavori sulle infrastrutture e lo stato dei materiali rotabile per verificare che i tempi previsti siano rispettati, perché il servizio è ancora in grande difficoltà. Chiederò a breve un incontro al neo assessore regionale Fabrizio Ghera al fine di condividere lo sforzo di risolvere il prima possibile i problemi di una linea fondamentale per l'intero quadrante di Roma Sud». Dalla Lega il capogruppo Davide Bordoni, che è anche consulente del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha annunciato che «la nuova stazione di Acilia Sud sarà pronta nei primi mesi del 2024».