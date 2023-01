Roma, "Amici Fragili 2023": anche nel Municipio III la raccolta di beni per le persone senza fissa dimora e per le famiglie in difficoltà

Una raccolta di abiti invernali, coperte ed alimenti non deperibili, destinate alle persone senza fissa dimora e alle famiglie in difficoltà. Anche quest’anno, a partire dal 16 Gennaio e fino al 19 ( Gennaio, ndr), l’Associazione “Tutti Taxi per amore” - in occasione dell’arrivo del freddo - organizza evento che coinvolgerà i cittadini di diverse città italiane per supportare le famiglie a rischio povertà all'interno del nostro paese. L’iniziativa “Amici Fragili 2023” si svilupperà in diverse città: da Milano, a Mestre, Firenze, Bologna, Genova, Bari, Lecce, Messina, e Roma, i tassisti andranno a prelevare a domicilio i beni donati dai cittadini oppure invitarli presso i centri di raccolta per la donazione.

A Roma, “Amici Fragili 2023” è stata promossa con il patrocinio dell’Assessorato alle politiche sociale e alla salute di Roma Capitale e vedrà la collaborazione dei Municipi: I, II, III ,VII ,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

Nel Municipio III è possibile effettuare la donazione nei seguenti punti di raccolta:

“Urban Center”, Sede Municipio, Piazza Sempione, 15. Orario: 9.00-18.00.

Centri Sociali Anziani:

“Csa Cecchina", via Nomentana, 952. Orario: 16.00-18.00.

“Csa San Giusto”, Largo Monte San Giusto. Orario: 16.00-18.30

“Csa Castel Giubileo”, via Salaria 1177. Orario: 16.00-19.00

Martedì e Giovedì: 9.30-11.30

“Csa Pertini”, via Dina Galli, 8. Al primo piano, orario 16.00-18.00

"Il nostro Municipio ha aderito all'iniziativa e ringrazio i Presidenti e le Presidentesse dei Centri Sociali Anziani del territorio che hanno dato la disponibilità immediata dei locali per la raccolta", ha dichiarato il Presidente del Municipio III - sul suo profilo social - Paolo Marchionne.

Per coloro che non possono portare il materiale presso i punti di raccolta è possibile usufruire della consegna a casa. Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 06 - 94809595 dalle 9.00 alle 17.00 e 346-8004680 oppure al 338-715766, dalle 17.00 alle 20.00.

I beni raccolti saranno consegnati alle associazioni City Angels, Sant’Egidio e Binario 95, da sempre impegnati nell’accoglienza e nel supporto ai senza dimora e di tutte le famiglie in condizioni economiche precarie.