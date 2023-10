Amelia, centenario dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Cerimonia e concerto a San Francesco

AMELIA Una festa sentita epartecipata dalla comunità. Ieri pomeriggio, l'associazione nazionale carabinieri sezione di Amelia ha festeggiato il centenario dalla fondazione.

A fare gli onori di casa il presidente Giuseppe Bicchi. In un'affollatissima chiesa di San Francesco, bandiere e colori delle diverse sezioni umbre. Crocerossine, le benemerite, le divise di tanti carabinieri in congedo compresi i paracadutisti e la protezione civile di Otricoli, i granatieri, l'AAA, il Cisom, la Crocerossa, e i carabinieri in servizio.

«Un ringraziamento - ha detto l'assessora alle politiche sociali Antonella Sensini - alle autorità civili e militari citando il vicepresidente della provincia Gianni Daniele ed il vice comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Sirsi, il comandante della compagnia di Amelia capitano Laura Protopapa, come pure il fratello della medaglia d'oro Fulvio Sbarretti, l'ispettore regionale dell'Anc generale Cornacchia ed il comandante della polizia locale Francesco Castellani. Inoltre ringrazio il complesso bandistico di Amelia, Fornole e Otricoli e la parrocchia di San Francesco per aver reso in modi diversi, più solenne la commemorazione. Ringrazio anche gli sponsor che hanno reso possibile tutto ciò. Dulcis in fundo ringrazio i colleghi della giunta che hanno supportato nel tempo l'iniziativa e soprattutto grazie a familiari e simpatizzanti, che hanno partecipato e condiviso un gran bel giorno».