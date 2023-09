Roma, arriva la seconda edizione di Pompierpoli. Al Parco Labia i bambini diventeranno vigili del fuoco per un giorno

Solitamente siamo abituati a vederli all’azione nei film o nei cartoni animati (per i più piccoli), ma il desiderio di diventare vigili del fuoco - seppur per una giornata - lo è stato un po’ per tutti. Certi desideri possono, però, diventare realtà, soprattutto per i bambini. Dopo il successo riscosso lo scorso 2022 (1.800 i partecipanti, ndr), anche quest’anno ritorna Pompieropoli. L’appuntamento è per domani, sabato 16, dalle 10 alle 18, presso il Parco Labia.

L’evento è stato organizzato dal Comitato di quartiere Fidene in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma. Nel corso della giornata è previsto un mini percorso all’interno dell’area verde di Largo Labia, a Fidene, nel territorio del Municipio III, dove i bimbi potranno “trasformarsi” in piccoli pompieri e svolgere le operazioni di salvataggio guidati e consigliati dai vigili del Fuoco. Inoltre sono previsti l’animazione ed una merenda offerta ai più piccoli. Al termine del percorso i bambini riceveranno l’attestato di superamento della prova con il nome del giovane “pompiere per un giorno”.