Incendio in un appartamento in via Federico Borromeo

Fiamme in un appartamento nella notte a Roma. È accaduto in via Federico Borromeo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Montespaccato.

L'incendio è divampato all'interno di un'abitazione al primo piano. Tre i feriti portati in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Da chiarire le cause del rogo.